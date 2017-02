Liga: il Siviglia vince il derby e vola in testa

Nella 24esima giornata di Liga il Siviglia si impone 2-1 in rimonta nel derby con il Betis e sale momentaneamente al comando della classifica agganciando il Real Madrid a 52 punti. La squadra di Sampaoli va sotto allo stadio Benito Villamarin per la rete di Durmisi ma ribalta l'incontro con Mercado e Iborra.

Il primo squillo del match al Benito Villamarin è del Betis con Sanabria che non inquadra la porta di un soffio su cross di Durmisi. Ruben Castro cerca l'eurogol al 17' con un pallonetto da 25 metri ma la sfera termina di poco a lato. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco e al 25' Pezzella colpisce una clamorosa traversa svettando di testa sul cross di Pardo. Al minuto 36 il Betis passa meritatamente in vantaggio con una splendida punizione di Durmisi.

Il Siviglia è sornione e si sveglia nella ripresa trovando il pareggio al 56' con un tap-in vincente di Mercado sulla respinta corta di Adan dopo il colpo di testa di Rami. Gli ospiti alzano il ritmo e trovano il raddoppio al 77' con Iborra che anticipa Adan dopo il colpo di testa di N'Zonzi (scattato in sospetto fuorigioco). Nel finale inutile il forcing del Betis, il Siviglia fa suo il derby e vola in vetta alla classifica agganciando il Real Madrid, impegnato domani sul campo del Villarreal.