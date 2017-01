Liga: il Siviglia dà spettacolo, l'Atletico è spietato

Prova di forza del Siviglia che batte 4-0 la Real Sociedad all'Anoeta, scavalca il Barcellona ed è, almeno per una notte, secondo a -4 dal Real Madrid rispetto a cui ha però una partita in più: e domenica al Ramon Sanchez Pizjuan arrivano proprio le merengues. Il trionfo della squadra di Sampaoli è nel segno di Ben Yedder, autore di una tripletta. Vince anche l'Atletico Madrid: il 2-0 all’Eibar ha le firme di Saul (gol in fuorigioco) e Griezmann.



La Real Sociedad parte bene, spinta dal tifo dell'Anoeta ma il Siviglia quando affonda fa malissimo. Ad accendere la luce nella squadra di Sampaoli è Franco Vazquez: l'ex Palermo, bravissimo a giocare tra le linee, mette lo zampino nei due gol che indirizzano la partita. Al 25' il suo sinistro dal limite (non irresistibile) viene respinto goffamente da Rulli: sul pallone si avventa Ben Yedder che insacca da due passi. Tre minuti dopo, con un tocco di testa dopo uno svarione della difesa di casa, Vazquez mette ancora Ben Yedder in condizione di calciare a rete: l'attaccante non si fa pregare,dribbla Rulli e firma con un destro potente la rete del 2-0. Si va all'intervallo con la sensazione che la partita sia finita con 45 minuti di anticipo e la ripresa ne è la conferma.





La squadra di Sampaoli, infatti, fa quello che vuole e solo i miracoli ditengono a galla la Real Sociedad. Ma al 73' il portiere della squadra basca nulla può sul sinistro a incrociare diche, entrato in campo da quattro minuti al posto di, sfrutta alla perfezione un assist die manda la palla nell'angolino basso per il 3-0. La squadra disi arrende e all'83'si toglie la soddisfazione di timbrare la tripletta personale con un sinistro comodo su verticalizzazione di. Il Siviglia si gode il poker, vola al secondo posto e mette pressione al: domani sera alla squadra disarà obbligata a battere ilse vorrà riprendersi il secondo posto in classifica.