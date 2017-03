Liga: Siviglia di misura, Bilbao ko

Successo meritato per il Siviglia che batte 1-0 l'Athletic Bilbao al Sanchez Pizjuan nella 25esima giornata di Liga e rafforza il suo terzo posto in classifica con 55 punti, uno in meno del Real Madrid. La squadra di Sampaoli si gode il gol al 14' di capitan Iborra, il più lesto al 14' a gettarsi sul pallone e ad insaccare dopo la parata di Iraizoz sul rigore di Jovetic. Poco dopo i baschi hanno la chance del pareggio ma sul colpo di testa di Raul Garcia è il palo a salvare Sergio Rico.

Nella ripresa il ritmo resta alto, il Siviglia ha la chance di raddoppiare con Vietto mentre il Bilbao attacca fino alla fine e all'87' San Josè mette alto di testa su punizione di Susaeta.