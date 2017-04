Liga: Siviglia bloccato dallo Sporting Gijon

Tanto amaro in bocca per il Siviglia che viene bloccato sullo 0-0 in casa al Sanchez Pizjuan dallo Sporting Gijon nel match di mezzogiorno della 29esima giornata della Liga. La squadra di Sampaoli domina, non subisce praticamente nulla ma non riesce a violare la porta difesa da Cuellar, nemmeno nel finale con Jovetic. Gli andalusi lasciano per strada due punti ma almeno agganciano l'Atletico Madrid al terzo posto a 58.

Domenica stregata per il Siviglia che al Sanchez Pizjuan viene bloccato sullo 0-0 dallo Sporting Gijon terz'ultimo in classifica e non riesce a rispondere all'Atletico Madrid, vincente sabato sera a Malaga: ora le due squadre sono appaiate al terzo posto a 58 punti ma la formazione andalusa si è fatta rimontare ben 9 punti negli ultimi quattro turni (tre pari e una sconfitta) e i ragazzi di Sampaoli appaiono in crisi, forse anche per le voci di mercato attorno al tecnico, voluto dalla nazionale argentina, e l'addio dello storico ds Monchi in direzione Roma.

La gara è dominata dal Siviglia che nel primo tempo si rende pericolosa con due conclusioni in porta di Nasri e una dell'ex sampdoriano Correa. Nella ripresa è un monologo degli andalusi: al 50' Vitolo entra in area e conclude all'angolino ma Cuellar si supera, poco dopo lo stesso Vitolo, il migliore, mette alto di testa da buona posizione. I padroni di casa non mollano, ci provano anche con Iborra e N'Zonzi, poi nel finale il più ispirato è l'ex interista Jovetic ma Cuellar replica e mantiene la sua porta inviolata. Si chiude 0-0, altri due punti persi per la squadra di Sampaoli.