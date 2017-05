Liga: Saul stende l'Eibar, l'Atletico vola

L'Atletico Madrid mette un'ipoteca sul terzo posto in Liga che vale l'accesso diretto ai gironi di Champions League col successo per 1-0 sull'Eibar nella 36esima giornata. La squadra di Simeone soffre e solo al 69' trova il gol decisivo con Saul Niguez; nel finale i Colchoneros restano in dieci per l'espulsione di Godin ma la vittoria arriva comunque e permette all'Atletico di volare a +5 sul Siviglia, 74 punti a 69.

Secondo successo consecutivo per l'Atletico Madrid che piega 1-0 l'Eibar e approfitta del pari del Siviglia con la Real Sociedad per volare a +5 sugli andalusi a due turni dal termine della Liga e ipotecare il terzo posto che vale l'accesso diretto ai gironi di Champions League. I Colchoneros, che non risparmiano i titolari nonostante mercoledì ci sia il ritorno delle semifinali di Champions col Real, giocano un buon primo tempo e hanno due chance per segnare ma Carrasco al 32' calcia alto a tu per tu con Yoel mentre Saul al 44' spreca da buona posizione.

Nella ripresa, al 69', arriva il meritato vantaggio dell'Atletico: centro basso da sinistra di Godin, velo di Torres e splendido mancino di prima intenzione di Saul che manda la sfera all'angolino. Sbloccato il match la squadra di Simeone controlla anche se nel finale deve farlo in inferiorità numerica perchè al 91' Godin si becca il secondo giallo e viene espulso.