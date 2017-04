Liga: risposta Real Madrid, 6-2 al Deportivo

Il Real Madrid risponde al 7-1 del Barcellona all'Osasuna vincendo 6-2 al Riazor contro il Deportivo La Coruna. I Blancos di Zidane, con tante seconde linee in campo dopo la sconfitta casalinga per 3-2 nel Clasico di domenica scorsa, cambiano nove undicesimi di formazione ma la sostanza non varia: infatti dopo appena 53 secondi arriva la rete del vantaggio firmata da Alvaro Morata. Al 14' ecco il 2-0 realizzato da James Rodriguez con uno splendido tocco di esterno sinistro da dentro l'area. Sotto di due gol il Deportivo reagisce, si fa vedere con Gil e poi al 34' realizza Andone a porta vuota. Prima dell'intervallo però il Real torna avanti due reti col 3-1 di Lucas Vazquez su cross da sinistra di Marcelo.

Nella ripresa il Real dilaga: al 66' James Rodriguez firma la doppietta realizzando il 4-1 a porta vuota su assist di Morata, poi al 68' la cinquina è firmata da Isco; nel finale l'ex di turno Joselu realizza di testa il 2-5, poi è Casemiro a fissare il risultato sul 6-2 con un destro da fuori che piega le mani a Lux. Il Real aggancia il Barcellona in vetta a 78 punti ma la squadra di Zidane ha sempre una gara in meno, quella del Balaidos col Celta Vigo da recuperare. Nelle altre gare di serata il Leganes batte 3-0 il Las Palmas e condanna l'Osasuna alla retrocessione mentre il Valencia perde 3-2 in casa contro la Real Sociedad, a segno Zaza.