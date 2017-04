Liga: il Real non sbaglia, piegato il Leganes

Nella 30esima giornata di Liga il Real Madrid conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato battendo 4-2 il Leganes grazie al gol di James Rodriguez, alla doppietta di Morata e all'autogol di Mantovani (propiziato dall'ex attaccante della Juve). I Blancos, con una gara ancora da recuperare, restano in vetta alla classifica con 71 punti, 2 in più del Barcellona.





Nella vicinissima trasferta di Leganes ilci mette 15 minuti a passare in vantaggio conche si inserisce centralmente e mette dentro il perfetto assist di Asensio. Al 18'raddoppia con un colpo di testa su cross di Nacho che si trasforma in un pallonetto imprendibile per il portiere del. L'ex attaccante dellacala il tris al 23' con un tocco sotto su servizio di. La gara sembra chiusa e invece i padroni di casa la riaprono conche infila da pochi passi un pallone vagante in area. Al 34' arriva addirittura il 3-2 firmato da, lasciato inspiegabilmente solo in mezzo all'area su azione d'angolo.A inizio ripresa il Real impiega 4 minuti per mettere le cose in chiaro e chiudere virtualmente l'incontro: sulla punizione messa in mezzo dacolpisce di testa madevia la palla con la mano nella sua porta: il tocco è decisivo e il goffo autogol è da attribuire al capitano del Leganes. Nel finale di match Herrerin nega a Lucas Vazquez la gioia del gol forse più bello della sua carriera: l'esterno delsalta 3 avversari senza far cadere la palla a terra ma poi trova la fantastica risposta del portiere del Leganes. La squadra di, che deve ancora recuperare il match col Celta Vigo, risponde al Barcellona portandosi nuovamente in vetta a +2 sui blaugrana.