Liga: poker Real Madrid, risposta al Barcellona

No Ronaldo, no problem per il Real Madrid che vince 4-0 sul campo del Granada, già retrocesso, e tiene il passo del Barcellona in vetta alla Liga con 84 punti a due giornate dal termine (tre per i blancos che devono recuperare la sfida di Vigo col Celta). Zidane tiene a riposo Cristiano Ronaldo e tiene in panchina Benzema, Marcelo e Isco (più Bale infortunato), ma la squadra non ne risente e viene trascinata dalla coppia composta da Morata e James Rodriguez, incontenibili insieme ai baby talenti Asensio e Lucas Vazquez.

L'avvio è uno show del Real Madrid che al 3' fa 1-0 con James, bravo a insaccare da due passi sull'assist di Vazquez. Poco dopo, all'11', arriva il 2-0 ancora del colombiano che tutto solo in area realizza di testa sul traversone da sinistra di Coentrao. Dopo la mezz'ora è Morata ad accendersi: al 30' riceve il servizio di Danilo e da centro area realizza con un gran destro di prima intenzione spedendo la sfera sotto la traversa, poi al 35' firma il poker con una potente azione personale conclude da un preciso destro sul secondo palo. Per l'ex juventino sono 15 centri in campionato e per la prima volta in carriera arriva a 20 in stagione.

Nella ripresa il Madrid preme nei primi 20 minuti, colpisce un palo con Danilo e sfiora la cinquina con Vazquez e Sergio Ramos, poi da lì tira il freno e amministra fino al triplice fischio finale, risparmiando qualche energia in vista del ritorno della semifinale di Champions sul campo dell'Atletico di martedì (si parte dal 3-0 per i blancos).