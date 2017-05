Liga: poker al Celta, il Real Madrid ipoteca il titolo

Il Real Madrid vince 4-1 al Balaidos col Celta Vigo nell'atteso recupero della 21esima giornata della Liga ed è a 90 minuti dal suo 33esimo titolo, il primo dal 2012. Con il successo firmato dalla doppietta di Ronaldo e dai gol di Benzema e Kroos la squadra di Zidane sale a 90 punti in classifica, a +3 sul Barcellona: basterà un punto (o un passo falso dei blaugrana) domenica alle 20 col Malaga per festeggiare.

Il Real Madrid vede il titolo al Balaidos contro il Celta Vigo nel recupero della 21esima giornata della Liga. I blancos di Zidane, primi a 87 punti col Barcellona a una giornata dalla fine, scendono in campo con la miglior formazione possibile, con il 'once de gala' con Isco alle spalle di Benzema e Ronaldo. Passano solo 10 minuti e il Real fa 1-0: lancio filtrante per Isco che sfonda a sinistra, si ferma, serve al limite dell'area CR7 che controlla, prende la mira e realizza con un missile col mancino. Sono 23 i gol in campionato per il portoghese che arriva a 367, il nuovo record assoluto tra i principali 5 campionati europei (superati i 366 di Jimmy Greaves). Dopo la mezz'ora si fa vedere il Celta con una punizione di Wass respinta da Navas e con una conclusione a lato di Iago Aspas; i galiziani protestano anche per un presunto fallo di mano in area di Varane, l'arbitro però fa giocare.

La ripresa si apre al meglio per il Madrid che al 48' fa 2-0 ancora con Ronaldo su azione di contropiede: lancio di Isco, controllo e sinistro sull'uscita di Alvarez. Il Celta Vigo sembra al tappeto, al 62' resta in dieci per l'espulsione di Iago Aspas (secondo giallo) ma poco dopo, al 69', accorcia con un destro di Guidetti deviato in maniera decisiva da Sergio Ramos. Il Real però risponde immediatamente e un minuto dopo fa 3-1 con Benzema che insacca a porta vuota il cross basso di Marcelo. A cavallo della mezz'ora Ronaldo e Isco sfiorano il poker, poi il 4-1 arriva effettivamente all'88' con Kroos che riceve in area da Benzema, mette a sedere un avversario e realizza col destro. E' festa per il Real Madrid che sale a 90 punti, +3 sul Barcellona, e ipoteca il titolo: domenica sera alle 20 alla Rosaleda col Malaga basterà un solo punto per festeggiare (in caso di arrivo a pari punti blaugrana campioni per gli scontri diretti a favore). Resta invece a 44 il Celta, in crisi nera e con sei stop di fila in campionato.