Liga: pari Siviglia, terzo posto lontano

Il Siviglia si allontana forse definitivamente dal terzo posto in Liga che vale l'accesso diretto ai gironi di Champions League. La squadra di Sampaoli, reduce dal ko di Malaga, viene fermata sull'1-1 in casa dalla Real Sociedad nell'anticipo della 36esima giornata e sale a -2 dall'Atletico, col rischio di trovarsi a -5 dai Colchoneros che giocheranno con l'Eibar. Andalusi avanti con Sarabia, Vela impatta nella ripresa.

Brutto stop per il Siviglia che, dopo la sconfitta per 4-2 alla Rosaleda col Malaga, pareggia 1-1 al Sanchez Pizjuan con la Real Sociedad e rischia di dire addio ai sogni di terzo posto visto che l'Atletico Madrid sabato potrà volare a +5 in caso di successo interno sull'Eibar. La squadra di Jorge Sampaoli tiene in mano il pallino del gioco e al 30' sfiora il vantaggio con un missile da fuori area di Escudero che Rulli alza in angolo con un guizzo. Poco dopo, al 41', il Siviglia trova con merito l'1-0: Vazquez induce la difesa avversaria all'errore in disimpegno, Ben Yedder ruba e serve l'accorrente Sarabia che col mancino scavalca Rulli in uscita.

Nella ripresa gli andalusi sfiorano il raddoppio con Vitolo in avvio ma al 61' incassano il pareggio, un po' fortunoso, della Real Sociedad. Da un cross basso da sinistra, Lenglet anticipa Sergio Rico in uscita, la palla rinviata sbatte su Nzonzi e resta in area, il più lesto ad arrivare è Vela che si libera e insacca a porta vuota, mettendo fine ad un'azione da flipper. Il Siviglia si ributta in avanti, Sampaoli lancia Ganso e poi, dopo che gli ospiti restano in dieci al 79' per l'espulsione di Zurutuza, manda in campo anche Iborra e Jovetic, ma la Real Sociedad resiste e strappa un pareggio per salire a 62 punti e tenere vivo il sogno Europa League. Rischia invece di svanire l'obiettivo terzo posto per il Siviglia.