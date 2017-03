Liga: pari Real Madrid, Barcellona in testa

Cambia la capolista dellanella 25esima giornata. Il, pur con una gara in meno, rimonta da 1-3 anel finale contro un coriaceo(in gol anche) ma non va oltre il pareggio: la squadra disale ama davanti c'è ora il. I blaugrana volano al comando in virtù del largo successo casalingo persullocon i gol, tra gli altri, diIncredibile sfida al Santiago Bernabeu tra. Passa un minuto e viene annullato un gol per fuorigioco ad Alvaro, il primo dei tre totali considerati anche quelli all'11' e al 70'. Ilcomunque attacca e all'8' sblocca la gara conche riceve in area e buca. Passano due minuti e ilfacon. L'inizio di ripresa è un incubo per la squadra di: al 47'incassa due gialli in un amen e viene, poi al 55' Sergio"para" in area il tiro die l'arbitra assegna ai canari ilchetrasforma per ilNon è finita perchè poco dopo, al 59', ilfa addirittura: lancio lungo, la difesa blanca non c'è e l'ex milanistasuperain uscita e insacca a porta vuota. Al Santiago Bernabeu cala il gelo ma la gara non è finita: al 60' Sergiocolpisce la, poimanda in campopere nel finale arriva la rimonta. Proprioal 74' sfiora il gol poi, dopo chenega all'ex di turnoil possibile 4-1, arriva ildelall'86' conche trasforma un calcio didubbio per fallo di mano diA questo punto ilha tutta l'inerzia e all'89' trova anche il gol delsempre conche prende l'ascensore e devia di testa il corner da destra di. Negli ultimi 3 minuti ilinsiste ma Javinon rischia più nulla e si chiude con un pareggio giusto. Nelle altre due gare di serata finisce in parità anche, mentre ilsuper