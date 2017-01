Liga: pari Barcellona, cade il Siviglia. Il Real vince e allunga

Giornata favorevole al Real Madrid che batte 3-0 la Real Sociedad al Bernabeu e approfitta della doppia frenata delle inseguitrici, Siviglia e Barcellona, ora appaiate al secondo posto a -4: la squadra di Sampaoli perde 3-1 sul campo dell'Espanyol, Messi e compagni non vanno oltre l'1-1 sul campo del Betis in una partita ricca di polemiche. Per le merengues, che devono ancora recuperare una partita, segnano Kovacic, Cristiano Ronaldo e Morata.



Primo tempo scialbo del Real Madrid che gioca al piccolo trotto. Ma basta un lampo alla squadra di Zidane per sbloccare il risultato: Cristiano Ronaldo lancia in velocità Kovacic che, sull'uscita di Rulli, lo scavalca con un preciso pallonetto di destro nell'angolino. Per il centrocampista croato ex Inter è il primo gol stagionale in Liga. Kovacic è in serata di grazia e al 51' rende il favore a CR7: splendido pallone in verticale e scavetto del Pallone d’oro che firma il 2-0.



La, che fino a quel momento aveva tenuto bene il campo, accusa il colpo e al 74' deve fare i conti anche con l'inferiorità numerica:, già ammonito, entra in maniera scomposta sue rimedia il secondo giallo. Partita in ghiaccio per il Real che all'82' cala il tris:scappa in contropiede e crossa sul secondo palo doveinsacca di testa. E' la rete del definitivo 3-0.