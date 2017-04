Liga: Marcelo fa volare il Real, regolato il Valencia

Il Real Madrid sconfigge 2-1 al Bernabeu il Valencia nella 35esima giornata di Liga. Nel primo tempo i Blancos passano in vantaggio con Cristiano Ronaldo. A inizio ripresa il portoghese sbaglia il rigore del possibile 2-0 facendosi ipnotizzare da Diego Alves e gli ospiti pareggiano all'82' con Dani Parejo. Quattro minuti più tardi Marcelo regala i 3 punti agli uomini di Zidane, che restano in vetta riportandosi a +3 sul Barcellona.





Alil primo squillo è delconche colpisce il palo al 2' da posizione defilata.porta in vantaggio ilal 27' con un colpo di testa su cross di. A inizio ripresa il portoghese ha l'opportunità di chiudere l'incontro con un rigore concesso per fallo di Parejo su Modric ma si fa ipnotizzare da, autentico specialista con 6 penalty parati in campionato (record nella storia della Liga).concede un po' di riposo a Benzema in vista del match di Champions con l'Atletico ed inserisceal suo posto.manca incredibilmente il raddoppio impattando male il pallone servito dasbaglia a sua volta al 78' sparando a lato da pochi passi il cross di Asensio. Nel momento di massimo forcing delarriva l'inatteso pareggio del Valencia con una punizione capolavoro diche si infila sotto l'incrocio. Inon ci stanno e trovano il definitivo 2-1 all'86' con una magia diche si libera in area e beffacon un destro a giro sul secondo palo. Gol fondamentale per i ragazzi diche compiono un ulteriore passo in avanti verso il titolo.