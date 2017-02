Liga: lampo di Correa, il Siviglia riparte

Reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due partite di Liga (sconfitta con l'Espanyol e deludente pari casalingo con il Villarreal) il Siviglia riassapora la vittoria imponendosi 1-0 sul campo del Las Palmas: a regalare i tre punti alla squadra di Sampaoli, che si riporta a -2 dal Barcellona e a -3 dal Real Madrid, è una rete firmata all'80' da Correa. Boateng e compagni, nonostante una buona prova, incassano il secondo ko di fila.



Cade il fortino del Las Palmas e a fare festa è il Siviglia. Boateng e compagni, che finora in campionato davanti ai propri tifosi non avevano ancora perso, giocano la solita partita ordinata e grintosa, vanno vicini al gol in diverse occasioni ma devono fare i conti con la grande serata di Sergio Rico che chiude la saracinesca e para tutto.



Quando lo 0-0 sembra scritto, e andare persino stretto ai padroni di casa, all'80' arriva il guizzo che vale i tre punti per il: su un lungo lancio dalle retrovie Iborra spizza di testa perche, tutto solo davanti a, lo trafigge senza problemi con il piatto destro. E' una rete pesantissima che consente alla squadra di, alla quarta vittoria nelle ultime cinque trasferte, di blindare il terzo posto, di dare un calcio alla mini-crisi e di restare in scia al