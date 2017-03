Liga: Jovetic salva il Siviglia, con il Leganes è solo 1-1

Secondo pareggio consecutivo in Liga per il Siviglia che al Ramon Sanchez Pizjuan non va oltre l'1-1 contro il Leganes: colpita al 3' da una magia di Gabriel, la squadra di Sampaoli ristabilisce l’equilibrio prima dell'intervallo con Jovetic, ma nella ripresa non riesce a sfondare. Delude anche il Valencia che al Mestalla pareggia con lo stesso risultato contro lo Sporting Gijon: a salvare la squadra è una rete di Munir all'85'.



Altra frenata del Siviglia che, dopo il pareggio in settimana sul campo dell'Alaves, stecca anche davanti ai propri tifosi facendosi imbrigliare dal Leganes. Anzi, sono proprio gli ospiti a gelare il Ramon Sanchez Pizjuan al 3' con una magia di Gabriel che, servito da un traversone basso dalla destra di El Zhar, beffa Rico con una splendida deviazione di tacco spalle alla porta. La risposta del Siviglia arriva al 43' con Jovetic che, dopo un triangolo con Vazquez, salta Herrerin in uscita e insacca a porta vuota col destro. Nella ripresa la squadra di Sampaoli è a corto di idee ed è il Leganes a sfiorare più volte il raddoppio: l'occasione più clamorosa capita al 55' sui piedi di Guerrero che, tutto solo in piena area, spara a lato con il destro.



Delude anche ilche alrischia grosso contro loed esce dal campo con un punto che, visto l'andamento del match, può considerarsi prezioso. Succede tutto nella ripresa. Al 55'si fa parare un rigore dae cinque minuti dopo lopassa in vantaggio conche ribadisce a rete una respinta corta disu conclusione di. A salvare ilci pensache all'85', su lungo traversone dalla destra di, vola in cielo e mette il pallone sotto l'incrocio con una spettacolare deviazione di testa.