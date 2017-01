Liga: Jovetic non basta, il Siviglia cade

In dieci dal 2’ per l’espulsione di Pareja, il Siviglia perde 3-1 sul campo dell’Espanyol e cade in campionato perdendo l’imbattibilità dopo quasi due mesi: non basta la rete del momentaneo pari firmata da Jovetic.



Partita ricca di emozioni a Barcellona dove l'Espanyol parte a razzo e sblocca il risultato dopo una manciata di minuti. Piatti si invola verso Rico e viene steso in piena area da Pareja: per l'arbitro è rigore e rosso diretto per il difensore centrale del Siviglia. Dal dischetto Reyes non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Siviglia ha il merito di non scomporsi e al 20' trova il pareggio al termine di un'azione splendida: Vazquez serve in profondità Nasri che tocca per Jovetic, libero di insaccare da due passi a porta vuota.





Da qui in poi, però, inizia un'altra partita e ilviene preso d'assedio:si deve arrendere per la seconda volta in chiusura di tempo quando, su punizione dalla sinistra di, insacca di testa e porta di nuovo in vantaggio l'. Per ilora si fa durissima e infatti nella ripresa la squadra dichiude il conto. Al 70' un gran sinistro disi stampa sulla traversa, un minuto più tardi è, su cross dalla destra di, a incornare il definitivo 3-1. Ormai non c'è più partita e la squadra dideve rassegnarsi a incassare la quarta sconfitta in: l'ultima risaliva allo scorso(1-2 a).