Liga: Isco fa volare il Real, Gijon piegato al fotofinish

Il Real Madrid soffre ma fa festa: senza Cristiano Ronaldo lasciato a riposo, e con una formazione zeppa di riserve, i Blancos si impongono 3-2 sul campo dello Sporting Gijon e volano momentaneamente a +6 sul Barcellona, impegnato stasera al Camp Nou contro la Real Sociedad. Due volte in svantaggio, la squadra di Zidane pareggia prima con Isco e poi con Morata. Al 90' è lo scatenato Isco a firmare la rete che vale tre punti pesantissimi.



Il Real Madrid si presenta a Gijon in formazione ampiamente rimaneggiata. Manca l'infortunato Bale, Ronaldo e Benzema vanno in tribuna e Zidane si porta in panchina Modric, Marcelo, Kroos e Casemiro. Lo Sporting, terzultimo e alla disperata ricerca di punti salvezza, parte forte e al 14' sblocca il risultato: Vesga pesca Cop in profondità con un pallonetto morbido e l'attaccante croato, in prestito dal Cagliari, trafigge Casilla con un sinistro al volo in acrobazia. La replica del Real Madrid non si fa attendere: Lucas Vazquez accende Isco che, circondato da avversari in piena area, se ne libera con una serie di finte prima di scaricare un gran sinistro sotto l'incrocio.



Partita bellissima e al 50' lotorna avanti: sugli sviluppi di una punizione dalla trequartifa da torre perche, con un rocambolesco pallonetto di testa, inganna Casilla firmando la rete del 2-1. Non c'è un attimo di tregua e nove minuti più tardi il Real pareggia per la seconda volta: cross dalla destra die perfetta incornata diche manda la palla nell'angolino basso alla sinistra di. Siamo solo al 59', il Real ha tutto il tempo per vincere la partita ma lo Sprting Gijon si difende senza grossi affanni. I padroni di casa, però, non fanno i conti con la giornata di grazia di: al 90' l'exriceve palla daal limite dell'area e fulminacon un rasoterra di destro per il definitivo 3-2 Real.