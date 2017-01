Liga: Griezmann salva l'Atletico, 2-2 a Bilbao

Frenata dell'Atletico Madrid che, reduce da tre vittorie consecutive, pareggia 2-2 al San Mames con l'Athletic Bilbao: i Colchoneros, sotto 2-1 a dieci minuti dalla fine, vengono salvati da un gran gol di Griezmann.



Partita vibrante al San Mames con il risultato che si sblocca dopo meno di tre minuti. Dal vertice sinistro dell'area Koke fa partire un insidioso tiro cross, velo di Griezmann sul secondo palo e Iraizoz spiazzato: Atletico subito in vantaggio. Carrasco si mangia il raddoppio poco prima della mezz'ora e i Colchoneros vengono puniti al 42' da Lekue, che lavora un pallone al limite dell'area e trafigge Moya con un gran destro sotto l'incrocio. Il pareggio strappato proprio prima del riposo dà fiducia alla squadra basca che a inizio ripresa passa in vantaggio con una splendida azione corale: la palla arriva sui piedi di Raul Garcia che, dalla destra, crossa a centro area un pallone col contagiri per l'incornata vincente di De Marcos.





Puntuale arriva la reazione dell', affidata come al solito a: l'attaccantesi vede prima annullare un gol per fuorigioco al 74', poi firma il 2-2 sei minuti più tardi con un gran sinistro dai venti metri che si insacca nell'angolino basso alla destra di. Per il francese è il. L’prova a vincere e al 91’ si procura l’ultimissima occasione sugli sviluppi di un corner:spizza sul primo palo per la deviazione al volo disulla quale, però, Iraizoz non si fa sorprendere.