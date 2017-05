Liga: doppio 4-1 per Barcellona e Real Madrid

Barcellona e Real Madrid regolano con un doppio 4-1 Las Palmas e Siviglia e continuano la corsa a braccetto verso il titolo. Le due squadre sono appaiate a quota 87 punti, ma i Blancos hanno una partita in meno. Neymar show nel match dei blaugrana, tre gol e un assist per il brasiliano all'Estadio Gran Canaria. Ronaldo con un splendida doppietta piega il Siviglia, Atletico Madrid fermato sull'1-1 dal Betis, 0-0 in Villarreal-La Coruna.

Verdetto ancora una volta rimandato per il titolo della Liga. Tutto facile per Real Madrid e Barcellona. Al Bernabeu, contro un Siviglia motivato ad avvicinare l'Atletico Madrid per l'accesso diretto in Champions League i Blancos giocano una grande partita e non danno scampo alle speranze degli uomini di Sampaoli. Nacho sblocca il match dopo 10', poi sale in cattedra Ronaldo che raddoppia al 23' su una corta respinta della difesa andalusa. Jovetic illude al 49' trovando il gol del momentaneo 2-1, poi però è ancora CR7 su assist di Kroos a mettere la palla all'incrocio dei pali e lo stesso centrocampista tedesco poi firma il definitivo 4-1.

Partita a senso unico all'Estadio Gran Canaria, Neymar prende per mano il Barcellona e con una strepitosa tripletta, condita anche da un assist, stende il Las Palmas. La quarta rete la sigla Suarez. Il gol della bandiera per i padroni di casa porta la firma di Bigas, servito dall'ex Milan Boateng. L'Atletico Madrid fa 1-1 contro il Betis (Savic risponde a Ceballos) e blinda il terzo posto che vale l'accesso diretto alla prossima Champions. Non va oltre lo 0-0 il Villarreal in casa contro il Deportivo La Coruna, per il sottomarino giallo è a rischio la qualificazione all'Europa League. In chiave salvezza vince 1-0 e continua a sperare il Gijon che adesso dista soli tre punti dal Deportivo. Finiscono in parità Real Sociedad-Malaga (2-2) e Bilbao-Leganes (1-1). Nel match del pomeriggio vittoria dell'Alaves sul Celta Vigo per 3-1.