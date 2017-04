Liga: colpaccio Villarreal, crolla l'Atletico Madrid

Roberto Soriano condanna l'Atletico Madrid alla prima sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi tra campionato e Champions. Nella 34esima giornata di Liga il Villarreal espugna 1-0 il Vicente Calderon grazie ad una rete siglata nella ripresa dall'ex giocatore della Sampdoria, entrato dalla panchina. I Colchoneros restano in terza posizione in classifica con 68 punti mentre il Sottomarino Giallo consolida il quinto posto portandosi a quota 60.

Al Vicente Calderon la prima occasione del match è dell'Atletico con Correa che all'11' calcia in porta ma trova la risposta di Fernandez. Subito dopo è Saul a tentare la fortuna con un colpo di testa neutralizzato ancora una volta dal portiere ospite. Il forcing dei Colchoneros prosegue e al 32' Griezmann lascia partire un diagonale parato da Fernandez, la sfera arriva a Gaitan che si divora l'1-0 concludendo a lato.

L'estremo difensore del Villarreal è decisivo anche a inizio ripresa quando devia con la mano il tiro a botta sicura di Gaitan. Simeone inserisce Fernando Torres e l'ex milanista non inquadra di un soffio la porta con un'incornata sul primo palo. Con l'Atletico tutto proiettato in avanti si aprono spazi enormi per gli ospiti e al 79' il neo-entrato Roberto Soriano, tutto solo in area di rigore, calcia di prima intenzione ma è provvidenziale il salvataggio di Savic. L'ex giocatore della Sampdoria riesce comunque a siglare la rete della vittoria per il Villarreal appoggiando in fondo al sacco il perfetto cross di Bakambu, scattato in contropiede sull'erroraccio di Filipe Luis. Il Calderon è gelato e a nulla serve il forcing finale degli uomini di Simeone che subiscono la terza sconfitta casalinga in campionato dopo quelle con Barcellona e Real Madrid. Il Villarreal mantiene invece vive le flebili speranze di conquistare un pass per la prossima Champions portandosi a -5 dal quarto posto del Siviglia, impegnato giovedì in casa col Celta Vigo.