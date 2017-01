Liga: colpaccio Valencia, Villarreal affondato

Il Valencia torna al successo vincendo 2-0 sul campo del Villarreal grazie alle reti di Soler e Mina. Primo tempo emozionante al Madrigal con Pato che sfiora l'incrocio dei pali al 21' con un destro a giro dal limite. Al 35' gli ospiti passano in vantaggio con Soler che mette dentro il perfetto cross di Nani. Alvaro si divora il pareggio con un colpo di testa ravvicinato di Alvaro che termina a fil di palo. Il Valencia è letale e al 42' raddoppia con Mina che sfrutta un'ingenuità del portiere Asenjo che si avventura in un dribbling sbagliato. A inizio ripresa il numero uno del Villarreal si riscatta con due grandi interventi su Soler. Al 74' Pato colpisce in pieno il palo con una conclusione dalla distanza. Negli ultimi minuti di gara si vede in campo anche Zaza tra gli ospiti. Il Villarreal esce così a testa bassa e resta a 31 punti al sesto posto, il Valencia si allontana forse definitivamente dalla zona retrocessione portandosi a quota 19.





Tra gli altri match di giornata l'Espanyol sconfigge 3-1 il Granada alle 13 con reti diSi chiude invece 2-2con i padroni di casa che vanno due volte in vantaggio con Laguardia e Mendez ma vengono recuperati da Guerrero e Insua.