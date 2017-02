Liga: colpaccio Barcellona, il Real Madrid vince col brivido

Vittoria di importanza fondamentale del Barcellona che batte 2-1 l'Atletico Madrid al Vicente Calderon. Tutte nella ripresa le reti: in vantaggio al 64' con Rafinha, il Barça viene raggiunto da Godin al 70'. All'86' decide Messi. In serata arriva la risposta del Real Madrid che si impone 3-2 in rimonta a Villarreal e resta da solo in testa a +1 sul Barça: sotto di due reti al 56', la squadra di Zidane ribalta tutto grazie a Bale, Ronaldo e Morata.



All'Estadio de la Ceramica va in scena una partita pazza dove, dopo un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte ma senza gol, nella seconda frazione succede di tutto. Il Villarreal rientra dagli spogliatoi assatanato e al 50' passa in vantaggio con una girata di destro a incrociare di Trigueros che fulmina Navas. Il Real, così come era capitato mercoledì a Valencia nel recupero, va letteralmente in tilt e sei minuti più tardi subisce il secondo gol: Bakambu prende di infilata Sergio Ramos centralmente e segna con un bel sinistro a fil di palo. Tifosi del Villarreal in delirio ma i due schiaffi svegliano le merengues. Al 61' Ronaldo colpisce un incredibile palo interno con un sinistro al volo, due minuti dopo Bale accorcia le distanze con un'incornata su traversone di Carvajal dalla destra.



E' assedioe al 71' arriva l'episodio che cambia la partita: su un tiro dila palla carambola sul braccio die per l'arbitro è rigore. Restano forti dubbi e la decisione del direttore di gara manda su tutte le furie il tecnico della squadra di casa,per proteste. Dal dischettonon sbaglia e siamo 2-2. Ma non finisce qui. Al 77'rileva un inconcludentee sei minuti più tardi la mossa disi rivela determinante:si invola sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso: l'ex juventino colpisce di testa da due passi e trafiggeche tocca il pallone ma non riesce a trattenerlo. E' il gol che scaccia i fantasmi e riporta ilin vetta alla classifica a +1 sule con una partita ancora da recuperare. Ma la sensazione è che lasia più che mai aperta.