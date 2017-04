Liga: cinquina Atletico, Las Palmas travolto

Nella 35esima giornata distende 5-0 il Lascon doppietta di Gameiro e reti die resta al terzo posto a +3 sulche ha però una gara in meno. Espulso Boateng. A Las Palmas l'Atletico parte col piede sull'acceleratore e al 2' è già in vantaggio con Gameiro che anticipa tutti sul cross di Niguez e mette dentro col destro. Al 17' il raddoppio deiè firmato dacon un perentorio colpo di testa sul traversone teso di Koke. Passano 60 secondi ecala il tris concludendo col destro in rete al termine di un contropiede orchestrato da Gaitan.Al 65'viene espulso per somma di ammonizioni in seguito ad una gomitata ai danni di Gimenez. Al minuto 72 Thomas sigla il poker al termine di un bell'uno-due conmentremette il punto esclamativo sul match appoggiando in fondo al sacco il cross basso di Filipe Luis.si porta così al terzo posto con 71 punti, 3 in più sul Siviglia impegnato lunedì sera a Malaga. Seconda sconfitta di fila per il Las Palmas che resta comunque in una zona tranquilla di classifica a quota 39.