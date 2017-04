Liga: ci pensa sempre Griezmann, l'Atletico non si ferma

Grazie a una rete del solito Griezmann, a segno al 73' con un sinistro al volo dopo un rimpallo, l'Atletico Madrid vince 1-0 in casa dell'Espanyol e prosegue la sua striscia positiva in Liga dove non perde dallo scorso 26 febbraio quando si arrese al Barcellona al Vicente Calderon. Con questi tre punti la squadra di Simeone consolida il terzo posto in classifica riportandosi a +3 sul Siviglia, vittorioso 2-0 sul Granada nell'anticipo del venerdì.



In attesa di affrontare l'ennesimo, durissimo derby di Champions contro il Real Madrid, l'Atletico prosegue la sua corsa in Liga sbarazzandosi anche dell'Espanyol, che si ferma dopo due vittorie di fila. Partita bloccata a Barcellona, con le emozioni che si contano sulla dita di un mano. I Colchoneros rischiano in avvio per una conclusione di Jurado che termina alta di poco.



salva tutto al 55' su un tentativo di, poi al 73' la squadra ditrova improvvisamente il vantaggio: destro dal limite dirimpallato, il pallone si impenna e arriva sul sinistro diche al volo trafigge Lopez sul primp palo. Per l'attaccante francese(60 con l'Atletico e 40 con la Real Sociedad) e 16esimo stagionale: meglio di lui quest'anno solo(29),(24) e(19). Finale in sofferenza per i Colchoneros: al 78'sbaglia l'uscita ma Moreno lo grazia spedendo a lato di testa.