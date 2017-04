Liga: Benzema-Isco-Nacho, il Real Madrid piega l'Alaves

Tutto facile per il Real Madrid che al Santiago Bernabeu batte 3-0 l'Alaves e vola momentaneamente a +5 sul Barcellona, impegnato stasera a Granada. A sbloccare il risultato ci pensa al 31' Benzema, poi la squadra di Zidane chiude il match nel finale: all'85' Isco, servito da Ronaldo, firma il 2-0, tre minuti dopo Nacho Fernandez sigla il definitivo tris. L'unica nota stonata per le merengues è l'infortunio di Varane, costretto a uscire all'11'.



Inizia male il pomeriggio dei Blancos di Zidane: all'11 Varane, al rientro dopo uno stop per infortunio, accusa un altro problema muscolare e deve uscire. Al suo posto entra Carvajal che al 31' è determinante nell'azione che porta il Real Madrid in vantaggio: uno-due in velocità al limite dell'area con Benzema e sinistro vincente dell'attaccante francese che timbra così il suo nono gol stagionale in Liga.



L'non sfigura e al 60' si procura una palla gol con, il cui destro al volo termina sul fondo di un niente. Da dimenticare il posizionamento della difesa madrilena in questa circostanza. Ma nel finale ilchiude la pratica. All'85'va via in contropiede e allarga per Isco, che controlla e trafiggecon un destro potente sotto la traversa. Tre minuti più tardi arriva il 3-0: punizione divola e respinge sulla traversa ma sulla ribattuta il più veloce di tutti èche di testa in tuffo iscrive il proprio nome tra i marcatori per la prima volta in stagione.