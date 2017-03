Liga: Barcellona esagerato, poker Villarreal

Quinta vittoria di fila in campionato per ilche travolgelonella 25esima giornata dellae manda un segnale forte al campionato. Al Camp Nou la squadra dimette in scena il solito show: al 9' è già in vantaggio col colpo di testa diche scavalca il portiere in uscita, all'11' il raddoppio è unche devia nella propria porta il tiro da posizione angolata dipoi, dopo il momentaneodi, ilfa tris al 27' con una perla proprio diche realizza con un pregevole tiro al volo da dentro l'area.Nella ripresa i bluagrana non si fermano: al 49' il poker lo firma il neo entrato Paco, subentrato a, che realizza su assist di, al 65' la cinquina è diche trafigge il portiere con uno splendido destro su punizione e firma il suo primo gol in campionato in casa, mentre a chiudere i conti ci pensacol diagonale del definitivoall'87'. Prova di forza vera delche duellerà fino in fondo colper il titolo della Liga.Secondo successo di fila in trasferta per ilche passaa Pamplona col fanalino di codae resta in corsa per un posto in. La squadra dipassa subito al 3' con l'ex Sampdoria Robertoche insacca a porta vuota, poi al 27' il raddoppio è disu calcio di. Nella ripresa, al 64', l'torna in gara col penalty dima ilchiude i conti con la doppietta di: il colombiano fa 3-1 al 74' con un bel destro in diagonale in contropiede, poco dopo, al 78', firma il poker sfruttando un pasticcio della difesa di casa.