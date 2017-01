Liga: Barcellona esagerato, cinquina al Las Palmas

Tutto facile per il Barcellona che asfalta 5-0 il Las Palmas nella 18esima giornata della Liga. I blaugrana, reduci dall'1-1 sul campo del Villarreal e poi dal successo in Coppa del Re col Bilbao, sbloccano subito il risultato con Suarez e poi in avvio di ripresa dilagano con Messi, ancora il 'Pistolero' e Arda Turan, prima della ciliegina finale di Aleix Vidal. I catalani salgono a 48 punti e si portano a -2 dal Real Madrid capolista.





Al Camp Nou scende in campo unesagerato che travolgeil. La gara è subito in discesa per ilperchè al 14'sblocca il risultato col destro su assist di Andrè. Proprio il portoghese è il protagonista del primo tempo con altre due occasioni nitide mentre al 42' Javialza in angolo la punizione di. In avvio di ripresa la squadra dicambia marcia e chiude il discorso: al 52'insacca a porta vuota, poi al 57' ancorafacon un bellissimo destro a giro da dentro l'area. Sono 70 le reti in 79 gare di campionato per il 'Pistolero'. Alla festa blaugrana partecipano anche Arda, autore delal 59', e Aleix, che all'80' chiude una perfetta azione di contropiede rifinita da Paco. E' il primo gol in magliaper l'esterno ex Siviglia.