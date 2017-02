Liga: Barcellona esagerato, 6-0 all'Alaves

Secondo successo di fila del Barcellona che travolge a domicilio il Deportivo Alaves con un tennistico 6-0. I blaugrana non hanno pietà dei baschi, squadra che avranno di fronte il 27 maggio nella finale di Coppa del Re, anche se la prima palla gol vera è dei padroni di casa con Hernandez che parte in contropiede, si fa 70 metri palla al piede ma poi deve arrendersi ad un super Ter Stegen in uscita. Scampato il pericolo il Barça si desta: al 37' Suarez fa 1-0 insaccando il cross di Vidal (protagonista di un brutto infortunio alla caviglia), poco dopo Neymar raddoppia a porta vuota dopo un errore del portiere Pacheco.

Nella ripresa è solo Barcellona: al 59' Messi trafigge il portiere con un preciso diagonale, poco dopo Alexis realizza nella propria porta nel tentativo di chiudere proprio Messi, al 65' Rakitic arriva a rimorchio, sfrutta il tacco di Suarez e fa 5-0 con un gran destro mentre al 67' Suarez fa 6-0, e doppietta personale, col tap in a porta vuota dopo un bel tiro di Neymar respinto da Pacheco. Quattro gol in 8 minuti a conferma dell'ottimo stato di forma della banda di Luis Enrique.