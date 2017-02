Liga: il Barcellona cala il tris, Torres rilancia l'Atletico

Missione compiuta per il Barcellona che al Camp Nou rifila un secco 3-0 all'Athletic Bilbao, stacca il Siviglia e conquista il secondo posto solitario in classifica portandosi momentaneamente a -1 dal Real Madrid che tuttavia, rispetto ai blaugrana, ha due partite in meno: per i blaugrana segnano Paco Alcacer, Messi e Aleix Vidal. Riparte l’Atletico Madrid che al Vicente Calderon batte 2-0 il Leganes grazie a una doppietta di Fernando Torres.



BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 3-0

Partenza col brivido per il Barcellona che entra in campo deconcentrato e rischia due volte di andare sotto. Al 3' l'Athletic Bilbao colpisce un palo clamoroso con Raul Garcia a Ter Stegen battuto, pochi minuti dopo Williams si divora il vantaggio non inquadrando lo specchio della porta con un colpo di testa in tuffo. Scampato il doppio pericolo, il Barça colpisce al primo affondo: Neymar va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra sul primo palo per Paco Alcacer che si fa trovare pronto insaccando con un tocco di prima intenzione. Al 40' il raddoppio porta la firma di Messi che su punizione (una sorta di corner corto da posizione impossibile) fa partire un sinistro a giro che si insacca grazie a un erroraccio di Irairoz. Partita praticamente chiusa con 45 minuti di anticipo e a completare la festa blaugrana ci pensa Aleix Vidal al 67': al termine di un travolgente contropiede l'esterno ex Siviglia trova l'angolino basso con un diagonale di sinistro per il definitivo 3-0. Il Barcellona non molla, il Real Madrid è avvisato.



Dopo quattro partite di fila senza vittorie, tra, l'torna a correre e lo fa aggrappandosi ai gol di Fernando, decisivo con una doppietta nel successo per 2-0 sulal. La squadra disblocca il risultato al 15':si fa parare un rigore da, sulla ribattuta si avventache controlla e insacca col destro. L'ex attaccante del Milan è scatenato e al 51' va a segno per la seconda volta beffandocon un tocco sotto su lancio in profondità di. Per iè la terza vittoria di fila inal Vicentesenza incassare gol.