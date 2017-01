Liga: il Barcellona cala il poker, Eibar distrutto

Dominio del Barcellona che cala il poker contro l’Eibar al Municipal de Ipurua. Eppure la gara inizia male per i blaugrana, costretti a fare a meno dopo una decina di minuti dell'infortunato Busquets. Luis Enrique inserisce al suo posto Denis Suarez e il 23enne ex Siviglia e Villarreal ripaga il tecnico al 32' con un gran destro dal limite che porta in vantaggio i suoi. L'Eibar accusa il colpo e al 50' crolla definitivamente: Luis Suarez pesca Messi in area e l'argentino insacca con un sinistro di controbalzo sull'uscita di Rodriguez.





La ripresa è senza storia e ilgioca sul velluto. Al 68' lo scatenatoruba palla a un ingenuo, si invola a tu per tu cone lo trafigge col destro. E al 91' c'è gloria anche perva via sulla destra e mette in mezzo un traversone basso a centro area leggermente troppo lungo per, sul secondo palo c'è il brasiliano che controlla e insacca con un destro sul primo palo per il definitivo 4-0.