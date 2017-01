Liga: l'Atletico stecca ancora, 0-0 con l'Alaves

Prosegue il momento negativo dell'Atletico Madrid che, nella 20esima giornata di Liga, non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Alaves. I Colchoneros pareggiano la seconda gara consecutiva in campionato e restano al quarto posto con 36 punti, 7 in meno del Real Madrid capolista. Si porta a quota 34, invece, il Villarreal che torna al successo regolando 2-0 il Granada grazie ai gol messi a segno da Bruno Soriano e Alvaro Gonzalez.





Allo stadioil primo squillo dell'incontro è dell'con Ibai che calcia a botta sicura ma trova la risposta di. L'risponde al 19' con una spaccata al volo difuori di un soffio. I padroni di casa si divorano poi il vantaggio conche, dopo la traversa colpita da, spedisce sul fondo la sfera a pochi passi dalla linea di porta. A inizio ripresa lo stesso attaccante dell'sfiora il palo di testa su cross di. Itornano a farsi vedere al 79' quandosi ritrova tutto solo davanti a Pacheco ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Nel finale sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol senza fortuna. L'conquista così un solo punto e abbandona forse definitivamente le speranze del titolo a -7 dal Real capolista ma con due gare in meno. Alaves dodicesimo a 24.Nel match delilcolpisce in apertura la traversa con una gran botta di. Ilprova a chiudersi e il Sottomarino giallo ne approfitta passando in vantaggio al 42' con un gol del capitanoche mette dentro il perfetto servizio diLo stesso centrocampista ex Lazio raddoppia al 73' risolvendo una mischia in area. Nel finale seconda traversa colpita dai padroni di casa con Adrian. Dopo aver collezionato solo 2 punti nelle ultime tre gare, il Villarreal torna al successo e si rimette in pista per un posto insalendo a quota 34.ultimo a 10.