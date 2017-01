Liga: Atletico Madrid spietato, l'Eibar si arrende

Pur senza brillare, complice anche il terreno di gioco in parte ghiacciato, l'Atletico Madrid non fallisce la prima uscita del nuovo anno in Liga e vince 2-0 contro l'Eibar al Municipal de Ipurua. A regalare i tre punti alla squadra di Simeone (che sale momentaneamente al quarto posto a -2 dal Siviglia) sono i gol, entrambi nella ripresa, firmati da Saul (in fuorigioco) e Griezmann: l'attaccante francese torna al gol in campionato dopo tre mesi.



Primo tempo soffertissimo per l’Atletico che non calcia mai in porta e viene messo in grande difficoltà da un Eibar molto intraprendente anche se poco incisivo negli ultimi sedici metri. A rendere le cose ancora più complicate per i Colchoneros sono le pessime condizioni del terreno di gioco, per larghi tratti ghiacciato. La ripresa sembra proseguire sulla falsariga dei primi 45 minuti ma al 54’, improvvisamente, l’Atletico sblocca il risultato: cross di Filipe Luis dalla sinistra e colpo di testa vincente di Saul, tutto solo ma in posizione di fuorigioco non rilevata dall’assistente. Il canterano classe ’94 firma così il primo gol dell’Atletico in Liga nel 2017: era stato sempre lui, il 17 dicembre scorso, a segnare l’ultimo del 2016 nell’1-0 casalingo contro il Las Palmas.





L’Eibar accusa il colpo e da questo momento inizia un’altra partita. A chiuderla ci pensaal 74’ con un tocco di sinistro dopo un triangolo in velocità con Gameiro. Per l’attaccante francese, che si era sbloccato anche in settimana in, è la fine di un incubo: innon segnava da più di tre mesi, per la precisione dal. La partita ormai ha poco da dire:si tiene stretti tre punti pesanti, l’Eibar allunga invece a quattro la serie di partite consecutive senza vittoria.