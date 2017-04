Liga: l'Atletico Madrid è un rullo, Real Sociedad stesa

L'non si ferma più, battelanella 30esima giornata della, centra il quinto successo di fila e rafforza il terzo posto in classifica. Al Calderon la squadra difesteggia in virtù del gol decisivo dinel primo tempo. Vittorie importanti anche per l'all', e per ila Siviglia col, che restano in corsa per l'Europa League.E' un treno in corsa l'diche vincecontro lanel 30esimo turno della, centra il quinto successo di fila e rafforza il suo terzo posto, ora asulimpegnato mercoledì a. Al Calderon isi schierano con il tridente con, e al 28' trovano il gol partita con, bravissimo a penetrare in area dopo uno scambio cone poi a concludere a rete dopo un triangolo conPrima dell'intervallo l'spreca il possibile raddoppio due volte cone poi con, mentre nel finalepecca di precisione da buona posizione esi vede negare il 2-0 da. Con questa sconfitta invece laesce dalla zona, scavalcata da, rispettivamente ae a. I baschi battonol'con doppietta dell'eternonel primo tempo mentre i gialli sbancano Siviglia superandoilcon rete decisiva diin avvio di ripresa.