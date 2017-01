Liga: Atletico di misura, Betis piegato

Terza vittoria di fila per l'Atletico Madrid che piega 1-0 il Betis Siviglia non senza faticare e sale a 34 punti, a ridosso dal terzetto di testa con Real, Barcellona e Siviglia. Decisivo il gol in avvio di gara dell'argentino Gaitan, alla prima da titolare dopo 4 mesi: all'8' è bravissimo l'ex giocatore del Benfica a inserirsi sul secondo palo e a deviare in spaccata il pallone crossato da destra dall'ex Sassuolo Vrsaljko. Poco dopo Griezmann ha la chance del raddoppio ma calcia alto mentre prima dell'intervallo Moyà è attento sulla conclusione da dentro l'area di Jonas.





Nella ripresa pochissime emozioni, l'gestisce il vantaggio e sfiora in un paio di occasioni il raddoppio cone Ferreira, senza però impensierire. Nel finale ilsi getta in avanti puntando sui calci piazzati dell'ex Fiorentina, la squadra diperò respinge senza affanni controllando il gioco aereo con. Isalgono a 34 punti mentre ilresta fermo a 21, a +9 sulla zona retrocessione.