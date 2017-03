Liga: l'Alaves ferma la corsa del Siviglia

Dopo 4 vittorie consecutive in campionato (5 contando anche la Champions), si ferma la corsa del Siviglia che non va oltre l'1-1 sul campo dell'Alaves nel Monday Night della 26esima giornata di Liga. La squadra di Sampaoli passa in vantaggio nel primo tempo con Ben Yedder ma subisce nella ripresa il pareggio firmato da Katai. Gli andalusi, terzi in classifica, scivolano a -4 dal Barcellona e -3 dal Real Madrid (che ha una gara da recuperare).

Allo stadio Mendizorroza dopo solo 2 minuti il Siviglia rischia grosso: Manu Garcia approfitta di uno svarione di Manu Garcia per concludere da ottima posizione ma la sfera si spegne di poco a lato. La risposta del Siviglia è affidata a Vitolo che, al 5', non inquadra la porta con un destro a giro. Gli ospiti passano in vantaggio al 23' con una percussione centrale di Ben Yedder che si infila con facilità nella difesa dell'Alaves e punisce Pacheco col sinistro. Prima di tornare negli spogliatoi i ragazzi di Sampaoli sfiorano il raddoppio con Iborra che conclude di poco a lato.

A inizio secondo tempo Ben Yedder va vicino alla doppietta personale con un sinistro che si spegne alto sopra la traversa. L'Alaves va ad un passo dal pareggio al 54' con Toquero che, servito da Ibai Gomez, spara alle stelle da pochi passi. Dieci minuti più tardi Pareja respinge col corpo sulla linea la spizzata a colpo sicuro di Manu Garcia. I padroni di casa trovano il meritato 1-1 al 75' quando, su cross di Oscar Romero, Sergio Rico buca la sfera che Katai deve solo appoggiare in rete. Il Siviglia si getta in avanti e subito dopo Iborra sfiora il nuovo vantaggio calciando alto su passaggio di N'Zonzi. Nel finale succede di tutto: all'85' Sergio Rico si riscatta con uno straordinario intervento sulla punizione di Katai. Sulla respinta Deyverson tenta la rovesciata ma colpisce in pieno la traversa. Il brasiliano all'88' spara addosso al portiere da ottima posizione e in pieno recupero Kranevitter salva il Siviglia respingendo il tiro cross di Romero. Un pari che sa di sconfitta per la formazione di Sampaoli che rischia di veder sfumare le speranze di titolo. L'Alaves prosegue nel suo positivo campionato salendo a quota 34.