Dopo un anno e mezzo Stevan Jovetic lascia l'Inter e si trasferisce in Spagna, al Siviglia, in un club che, per bocca della sua dirigenza, lo seguiva addirittura dal 2006. Jo-Jo, 27 anni, chiude la sua esperienza nerazzurra con 7 gol in 28 presenza ma solo 5 gare senza segnare quest'anno: al Siviglia approda con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato a 14 milioni di euro (l'Inter farebbe una plusvalenza di 4 milioni) e gli andalusi pagheranno per intero il suo stipendo.



"Ho accettato di venire qui perchè il Siviglia è un grande club, sta giocando la Champions League, ha una buona squadra, un grande allenatore e lotta per vincere la Liga. Ho parlato con Nasri, mi ha detto che c'è un ambiente molto familiare e che il tecnico è super", ha detto Jovetic in conferenza stampa durante la presentazione. Il montenegrino non si è dimenticato dell'Inter e dei suoi tifosi che ha ringraziato con un post su Instagram: "Volevo ringraziare l'Inter per un anno e mezzo vissuto lì... I primi sei mesi sono stati indimenticabili con un primo posto in classifica! Auguro ai miei compagni di arrivare nelle prime 3 e andare in Champions! Grazie a tutti i tifosi per il sostegno!".