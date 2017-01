Fifa Awards: non c'è storia, Ronaldo è il migliore

E' Cristiano Ronaldo il grande protagonista del galà della Fifa che si è svolto a Zurigo con l'assegnazione dei premi ai migliori dell'anno 2016. CR7, già vincitore del Pallone d'Oro, ha fatto il bis col Fifa Award per come miglior giocatore: il nativo di Madeira, campione d'Europa e del Mondo col Real Madrid, e campione d'Europa col Portogallo, ha stracciato la concorrenza di Lionel Messi e Antoine Griezmann.



Ronaldo, che è stato premiato direttamente dal presidente della Fifa Gianni Infantino, ha ottenuto il 34.54% dei voti contro il 26.42% di Messi e il 7.53% di Griezmann. CR7 ha messo in archivio un 2016 da urlo con 55 gol e 17 assist in 57 partite disputate tra Real Madrid e Portogallo. Il premio come miglior giocatrice è andato invece alla statunitense Carli Lloyd, preferita alla brasiliana Marta e alla tedesca Melanie Behringer, mentre il premio Fair Play è andato all'Atletico Nacional de Medellin, il club colombiano che ha chiesto di assegnare alla Chapecoense la vittoria nella Coppa Sudamericana subito dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso.



Cristiano Ronaldo's 2016 for club & country:



57 games

55 goals

17 assists

4 major trophies

1 Ballon d’Or

1 FIFA Best Player award pic.twitter.com/Ut3ZTTFlR2 — Squawka Football (@Squawka) January 9, 2017