Cristiano Ronaldo di nuovo papà: in arrivo due gemelli da una madre surrogata

Cristiano Ronaldo diventerà di nuovo papà, stavolta di due gemelli in arrivo da una madre surrogata, una donna che vive negli Stati Uniti e la cui gravidanza sarebbe in stato avanzato. A rivelare la notizia non è certamente il fuoriclasse portoghese del Real Madrid, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, ma i media britannici secondo cui il 32enne Pallone d'oro in carica sarebbe ormai vicinissimo ad allargare la sua famiglia dando due fratellini a Cristiano Junior, il suo primogenito nato nel 2010.



A fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda è il, che cita una fonte vicina ai familiari di: "Ronaldo e la sua famiglia sono in attesa di conoscere i nuovi arrivi - si legge sul tabloid -. Anche se Cristiano preferisce il silenzio quando si tratta della sua vita privata, ha raccontato ai più intimi che i bambini sono ormai in arrivo:". Ronaldo vivrà la dolce attesa insieme alla sua nuova compagna, la 23enne modella spagnolacon cui fa ormai coppia fissa da qualche mese.