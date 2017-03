Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più apprezati al mondo, è uno stimato professionista e sa bene come tenersi in forma. Per questo ha aperto a Madrid una nuova palestra, la "CR7 Crunch Fitness". All'inaugurazione l'asso portoghese del Real era affiancato dalla fidanzata Georgina Rodriguez e da Curtis Hartman, fondatore di Hartman Fitness, principale franchise della catena Crunch, e partner di Cristiano in questo progetto.

L'evento è stata anche l'occasione per i fan di fare qualche domanda al Pallone d'Oro 2016. "Non è vero che faccio 3000 addominali al giorno. Alleno questa parte del corpo solamente 3-4 volte a settimana e probabilmente non arrivo a farne nemmeno 1000 totali", ha detto CR7 smentendo alcune leggende sui suoi esercizi. E poi ha dato ai suoi ammiratori qualche motivo per andare in palestra: "Per essere al massimo bisogna allenarsi bene, con intelligenza e determinazione. Andare in palestra può essere utile anche per conoscere nuove persone e soprattutto fare conquiste, anche se esistono tanti altri posti".