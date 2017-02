Cristiano Ronaldo e Anna Christina scaldano il web: che foto!

Il mondo del gossip è in fibrillazione. Colpa di una foto, scattata qualche giorno fa, che ritrae Cristiano Ronaldo in compagnia della modella Anna Christina Schwartz, abbracciati sul divano: vestito di tutto punto lui, decisamente meno formale lei. Tanto è bastato per scatenare una serie di voci, rilanciate anche dalla stampa spagnola, secondo cui la fotografia (postata sul profilo Instagram di Anna Christina) non avrebbe fatto impazzire di gioia (per usare un eufemismo) la neo fidanzata del fuoriclasse portoghese del Real Madrid, Georgina Rodriguez. Qualcuno, addirittura, si spinge oltre e arriva a chiedersi se tra CR7 e Anna Christina non ci sia del tenero. Ma i fatti procedono in un'altra direzione, esattamente opposta alle dicerie: Ronaldo e Georgina, infatti, stanno vivendo con intatta passione la loro storia d'amore al punto che - secondo i media portoghesi - ci sarebbe già in cantiere il matrimonio nel 2018.





