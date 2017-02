Coppa del Re: favola Alaves, è finale col Barcellona

Dopo oltre 15 anni torna a brillare il Deportivo Alaves: la squadra basca infatti, grazie all'1-0 nella semifinale di ritorno contro il Celta Vigo, ha conquistato la prima finale di Coppa del Re della sua storia e il prossimo 27 maggio sfiderà il Barcellona, club che ha raggiunto il record di 39 finali. L'Alaves, tornato in Liga dopo 10 anni, giocherà la prima finale da quella di Coppa Uefa persa nel 2001 contro il Liverpool.

Quella stagione fu magica per il Deportivo Alaves: era la squadra di Cosmin Contra e Javi Moreno, giocatori poi arrivati al Milan, capace di battere chiunque, compresa l'Inter agli ottavi, prima di cedere soltanto 4-3 al golden goal nella finale di Coppa Uefa a Dortmund contro il Liverpool di Fowler e Gerrard. Quello fu il punto più alto, poi l'Alaves tornò nell'anonimato e nel 2009 retrocesse addirittura in Segunda Division B, la terza serie spagnola.

Ora il club basco, a metà classifica in Liga con 27 punti e con due vecchie conoscenze del calcio italiano in rosa come Feddal, ex di Parma e Palermo, e Rodrigo Ely, arrivato a gennaio dal Milan, si gode questo ritorno ai vertici e proverà certamente a fare uno scherzetto al Barcellona nella finale di Coppa del Re.