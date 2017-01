Coppa del Re: tris Real Madrid, crolla il Villarreal

Il Real Madrid inizia col piede giusto il 2017 battendo con un secco 3-0 il Siviglia al Santiago Bernabeu e ipotecando il passaggio ai quarti di finale della Coppa del Re. Gara chiusa nel primo tempo con la doppietta di James Rodriguez e la rete di Varane. Cade a San Sebastian invece il Villarreal che perde 3-1 contro la Real Sociedad nell'andata degli ottavi: sotto 3-0, nel finale Trigueros firma la rete che tiene aperto il discorso per i gialli.



Il Real Madrid di Zidane prosegue la sua corsa senza intoppi e apre il 2017 con un rotondo 3-0 al Siviglia nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. Al Bernabeu i Blancos, senza Ronaldo e Bale, sbloccano il risultato all'11' con James Rodriguez che lavora palla al limite dell'area e batte Sergio Rico con un sinistro a fil di palo. Al 29' il raddoppio è di Varane che su angolo di Kroos si trova solo in area e incorna in rete. Prima dell'intervallo i blancos fanno 3-0 ancora con James Rodriguez su calcio di rigore: rete importante per il colombiano che allontana coi fatti i rumors di mercato su un possibile addio al Real. Giovedì 12 gennaio ci sarà il match di ritorno al Sanchez Pizjuan anche se il passaggio ai quarti sembra già deciso.





Non è deciso ma quasi il confronto tradopo ildei baschi a Sen Sebastian. Al 17' i padroni di casa sbloccano conche scavalcain uscita, al 33' arriva il raddoppio conche insacca a porta vuota approfittando di un malinteso tra il portiere e Mario; nella ripresa, al 72', lafa tris con un siluro sotto la traversa di. Poco dopo ilha una reazione e al 77' con un tiro da fuori ditrova il gol delche lascia qualche spiraglio in vista del ritorno al Madrigal di mercoledì 11 gennaio.