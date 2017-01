Coppa del Re: il Real perde ancora, Celta Vigo corsaro

Se non è crisi poco ci manca: il Real Madrid perde la seconda gara di fila in tre giorni. Il Celta Vigo espugna 2-1 il Bernabeu nella partita d'andata dei quarti di finale di Coppa del Re grazie ai gol di Aspas e Jonny (in mezzo il momentaneo pareggio di Marcelo). Le due squadre torneranno ad affrontarsi tra sette giorni allo stadio Balaidos e gli uomini di Zidane dovranno fare di tutto per cercare di ribaltare le sorti della qualificazione.



La squadra dirischia di andar sotto dopo 9 minuti quando, lasciato colpevolmente solo in area, si divora il gol calciando a lato. La difesa del Real è da rivedere e al 14' Aspas preferisce tirare invece di servire, pronto a battere a rete. I Blancos si fanno vedere in avanti con un colpo di testa diparato dae con un tiro di Ronaldo ribattuto sulla linea da un avversario.Nella ripresainserisceal posto dell'infortunatoe l'exsfiora la rete con un sinistro che lambisce il palo. Al 64' ilpassa in vantaggio con Aspas che riceve la sfera da un disimpegno errato die la mette dentro sotto la traversa. Il terzino brasiliano si rifà al 69' quando pareggia i conti scaricando in fondo al sacco col mancino esterno. Un minuto più tardi, però, gli ospiti siglano la rete del definitivo 2-1 conche, servito da Aspas, spiazza. Nel finale il Real si getta in avanti macalcia incredibilmente alto un rigore in movimento. E così lesono chiamate a ribaltare il risultato mercoledì prossimo 25 gennaio in casa del Celta se vogliono accedere alle semifinali di