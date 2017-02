Coppa del Re: il Barcellona è vivo, 2-1 all'Atletico Madrid

Il Barcellona batte 2-1 l'Atletico Madrid nella gara d'andata delle semifinali di Coppa del Re. La squadra allenata da Luis Enrique passa in vantaggio al 7' con una straordinaria azione personale di Suarez e raddoppia al 33' con una sassata di Messi. Nella ripresa i Colchoneros accorciano le distanze con un colpo di testa di Griezmann che tiene vive le speranze di passare il turno. Il ritorno è in programma martedì 7 febbraio al Camp Nou.





La partenza delè fulminante e dopo appena 7 minuti è già in vantaggio con Suarez che prende palla a metà campo, supera in velocitàe, a tu per tu con, lo fulmina col destro. L'Atletico non c'è e i blaugrana ne approfittano al 33' quandoraddoppia inventandosi un eurogol con una sassata di sinistro da fuori area. Nel finale della prima frazionee lasfiorano il tris ma la difesa dei Colchoneros si salva.L'Atletico accorcia le distanze al 59' con un colpo di testa disu spizzata di. Il francese va ad un passo dal pareggio al 63' ma sulla sua strada trova la pronta risposta di Cillessen. Dall'altra parte Moya salva il risultato sulla punizione pennellata del solito Messi mentreal 77' colpisce malissimo da ottima posizione calciando alle stelle. Nel finale Fernando Torres va per due volte ad un passo dal gol sfiorando in entrambe le occasioni il palo. In pieno recupero è ancoraa non centrare di un soffio lo specchio da pochi centimetri. L'Atletico tiene comunque vive le speranze di accedere alla finale ma dovrà ribaltare il risultato martedì prossimo al