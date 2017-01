Coppa del Re: l'Athletic fa la voce grossa, il Barça limita i danni

L'Athletic Bilbao tira un brutto scherzetto al Barcellona vincendo 2-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. Al San Mames i padroni di casa vanno in gol con Aduriz e Williams. I blaugrana reclamano un penalty sullo scadere della prima frazione e accorciano le distanze con una punizione di Messi. Nel finale i baschi restano addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Raul Garcia e Iturraspe e la Pulce colpisce un palo.

Luis Enrique manda in campo la formazione tipo con il tridente delle meraviglie composto da Suarez, Messi e Neymar. Valverde risponde inserendo Saborit, Raul Garcia e Williams alle spalle dell'unica punta Aduriz. Al 21' arriva la prima grande occasione per il Barcellona con spedisce di un soffio a lato il traversone pennellato di Messi. L'Athletic, però, è vivo e quattro minuti più tardi passa addirittura in vantaggio: Iniesta perde un brutto pallone a metà campo e ad approfittarne è Aduriz che, dopo un uno-due con Raul Garcia, mette dentro con un semplice colpo di testa. I blaugrana sono scossi e al 28' arriva il raddoppio dei baschi con un siluro dall'interno dell'area di Williams che non lascia scampo a Ter Stegen. Nel finale di frazione non viene concesso un rigore al Barça per fallo di Etxeita in area su Neymar: ammoniti per proteste Iniesta, Jordi Alba e Busquets.

A inizio ripresa la squadra di Luis Enrique accorcia le distanze con una punizione pennellata di Messi. Neymar va ad un passo dal pareggio al 65' con un tiro a giro respinto in angolo da Iraizoz. A 16' dal termine dell'incontro l'Athletic resta in 10 uomini per l'espulsione (somma di ammonizioni) di Raul Garcia. La situazione sfugge di mano ai padroni di casa che rimangono addirittura in 9 per il doppio giallo sventolato ai danni di Iturraspe. I catalani tentano il forcing e in pieno recupero Messi colpisce in pieno il palo. E' l'ultimo squillo dell'incontro: l'Athletic si impone così 2-1 ma la qualificazione ai quarti sarà decisa dal match di ritorno, in programma mercoledì prossimo al Camp Nou.