Celta Vigo, incubo Giuseppe Rossi: è rottura del crociato

Un nuovo tremendo infortunio ha colpito ieri Giuseppe Rossi, uscito anticipatamente dal match tra il suo Celta Vigo e l'Eibar. Il bomber italiano si è accasciato a terra dopo aver subito una brutta torsione al ginocchio sinistro, non quello precedentemente operato più volte. La diagnosi da incubo conferma le preoccupanti anticipazioni trapelate nella serata di ieri: Pepito ha riportato la rottura del legamento crociato e sarà costretto ad andare nuovamente sotto i ferri.

A darne l'annuncio è il club spagnolo attraverso una nota apparsa sul sito: "Il giocatore ha bisogno di un intervento chirurgico e il periodo di recupero non sarà inferiore ai 6 mesi. Il capo dei servizi medici del club, Juan Jose Garcia Cota, opererà Rossi in una data da precisare insieme allo specialista americano che lo operò al ginocchio destro". Confermati i tempi di recupero, stimati in non meno di 6 mesi.