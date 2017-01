Non Cristiano Ronaldo, non Sergio Ramos, nemmeno Neymar o Lionel Messi, bensì Andrès Iniesta. Un nome totalmente inaspettato quello fatto da Carolina Abril, eletta attrice porno dell'anno in Spagna, sulla sua fantasia riguardante un calciatore. "A letto porterei Iniesta, senza dubbio. Amo questo uomo. La prima partita a cui ho assistito è stata la finale dei Mondiali che la Spagna ha vinto con il suo gol. Sono innamorata di lui e sogno di andare a letto con Iniesta, purtroppo non lo conosco personalmente", ha detto Carolina.

Abril, nell'intervista al tabloid iberico 'Interviù', ha poi confessato che è stata letteralmente fulminata da Iniesta quando lui ha segnato è si è tolto la maglietta per dedicare il gol al suo amico Daniel Jarque che era morto: "Ho cominciato a piangere. Sono innamorata di lui. Da quel momento il mio sogno è di andare a letto con lui". Iniesta, 32 anni, è un personaggio molto schivo e riservato, sposato dal 2012 con Anna Ortiz, conosciuta nel 2008: la coppia ha due figli, Valeria e Paolo Andrea.



