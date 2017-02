Barcellona, il vicino è rumoroso: Messi compra la sua casa

Anche i più grandi campioni dello sport possono avere problemi di vita quotidiana, come dei vicini di casa troppo rumorosi. Ma per riacquistare la tranquillità basta comprare direttamente l'abitazione ed il problema è definitivamente risolto. Questo, almeno, è ciò che ha fatto Lionel Messi che, per difendere la sua privacy nella residenza di Castelldefels, ha optato per una soluzione 'rapida e indolore'. A rivelarlo è il compagno di squadra al Barcellona, Ivan Rakitic in un'intervista rilasciata al quotidiano croato Novi List: "Io con i miei vicini di casa non ho mai avuto problemi a differenza di Messi a Castelldefels. Lui ha dovuto comprarsi la casa devi vicini perché erano troppo rumorosi, e così ora può stare da solo e tranquillo".

Lo stesso Rakitic prosegue raccontando come sia impossibile girare a piedi nel centro di Barcellona: "Le zone più turistiche che io ho visitato finora le ho viste dall'autobus scoperto con cui abbiamo girato la città quando abbiamo vinto i titoli con il Barcellona. Non sono mai stato sulle Ramblas, ed al Montjuic, per esempio, ci sono stato solo due volte". Il centrocampista croato, sbarcato a Barcellona nel 2014 dopo 3 anni a Siviglia, individua le differenze tra le due città: "Gli andalusi sono più simili ai croati, fanno le cose con calma, senza fretta. I catalani invece sono simili agli svizzeri, sono poco aperti anche se si rispettano, ma sempre ad una certa distanza, senza darsi troppa confidenza".