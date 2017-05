Barcellona, Valverde nuovo allenatore

La finale di Copa del Rey tra Barcellona e Alaves, com’è ormai noto, sarà l’ultima partita sulla panchina dei blaugrana per Luis Enrique che, al Camp Nou, ha portato il secondo Triplete della storia del club con la Copa del Rey, la Liga e la Champions League (vinta in finale contro la Juventus) della stagione 2014/2015, la prima alla guida di Messi e compagni. In bacheca, anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club 2015. Ora, per l’ex tecnico della Roma c’è la voglia di chiudere il biennio a Barcellona con un trofeo, per salutare nel migliore dei modi dopo una stagione non esaltante dal punto di vista dei numeri e dei risultati, visto il secondo posto alle spalle del Real Madrid e l’eliminazione dalla Champions League ad opera della Juventus, con 0 gol in 180 minuti ai bianconeri.

Il Barcellona, però, sa ormai da tempo che Luis Enrique non sarà più il alla guida dei blaugrana, e per questo avrebbe già trovato la soluzione: si tratta di Ernesto Valverde. Il tecnico di Viandar de la Vera, infatti, ha comunicato la sua decisione al suo attuale club, l’Athletic Bilbao, che ha annunciato ufficialmente che non sarà lui il tecnico alla guida dei baschi nella prossima stagione. L’annuncio è previsto per lunedì 29 maggio, con relativa presentazione, dopo la Copa del Rey, che chiuderà definitivamente la stagione 2016/2017 in Spagna. Si conferma la tradizione blaugrana, dopo Guardiola, Villanova e Luis Enrique, di portare al Camp Nou un profilo di alto livello e con piena conoscenza dell’ambiente catalano.

Valverde, infatti, ha militato da giocatore nel Barcellona per due anni, dal 1988 al 1990, vincendo una Supercoppa di Spagna e una Coppa delle Coppe. All’Athletic Bilbao, Valverde ha ottenuto ottimi risultati: al primo anno ha centrato il preliminare di Champions. Nella stagione 2014/2015 è arrivato fino alla finale di Copa del Rey, persa proprio contro il Barcellona di un super Messi, che proprio in quella finale segnò uno dei tre gol più belli dell’anno solare 2015 secondo la FIFA. Infine, lo scorso anno, ha vinto la Supercoppa di Spagna sempre contro i blaugrana grazie al complessivo 5-1, con la clamorosa vittoria per 4-0 maturata al San Mames. Una curiosità: l’Athletic Bilbao deve sperare proprio nei blaugrana per qualificarsi in Europa League. Il settimo posto, infatti, consentirebbe ai baschi di tornare in Europa solo in caso di vittoria del Barcellona. Altrimenti, sarà l’Alaves a partecipare al preliminare.