Barcellona: stangata per Neymar, niente Clasico

Oltre il danno, pure la beffa per il Barcellona! I blaugrana di Luis Enrique, che sono usciti sconfitti nell'ultimo di Liga alla Rosaleda col Malaga e che hanno gettato al vento la chance di agganciare il Real Madrid in vetta alla Liga, si vedono anche Neymar fermato per tre giornate dal giudice sportivo per il rosso incassato nella gara di sabato scorso, una stangata che gli farà perdere il Clasico del prossimo 23 aprile.

I tre turni per il brasiliano sono stati decisi in questo modo: una giornata per l'espulsione (secondo giallo per il duro intervento ai danni di Diego Llorente) e due per il successivo applauso ironico rivolto al quarto uomo, assistente del fischietto Gil Manzano, prima di imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi. Oltre al big match col Real Madrid di domenica 23 aprile alle 20.45, Neymar salterà la sfida di sabato contro la Real Sociedad e poi anche la partita con l'Osasuna di mercoledì 26 aprile. Una botta importante sulle ultime residue speranze del Barcellona di riaprire la Liga.